சட்டசபை தேர்தல் - 2021

மண்ணில் வேரிட்டு படர்ந்து இருக்கும் திமுகவை யாராலும் வீழ்த்த முடியாது - துரைமுருகன் பேச்சு + "||" + No One Can Defeat DMK Says DuraiMurugan

மண்ணில் வேரிட்டு படர்ந்து இருக்கும் திமுகவை யாராலும் வீழ்த்த முடியாது - துரைமுருகன் பேச்சு