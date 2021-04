சட்டசபை தேர்தல் - 2021

எம்.ஜி.ஆர் நடிப்பில் வெளிவந்த மதுரை வீரன் படத்தை யாராலும் மறக்க முடியாது-மதுரை பிரசார கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி + "||" + Madurai Veeran movie starring MGR No one can forget Prime Minister Modi at the Madurai campaign meeting

