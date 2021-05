சட்டசபை தேர்தல் - 2021

'களைய வேண்டியவர்களின் பட்டியலில் முதல் நபராக இருந்தவர் மகேந்திரன்’ - மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் + "||" + Mahendran Will be the First Person to Eliminate From Makkal Needhi Maiam Say Kamal Hassan

'களைய வேண்டியவர்களின் பட்டியலில் முதல் நபராக இருந்தவர் மகேந்திரன்’ - மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன்