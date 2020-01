உலக செய்திகள்

ஈரான் பயங்கரவாத நடவடிக்கையை கைவிடாவிட்டால் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் அமைதி நிலவாது - டொனால்டு டிரம்ப் பேட்டி + "||" + US President Donald J Trump on Iran's strike against US military installations in Iraq

ஈரான் பயங்கரவாத நடவடிக்கையை கைவிடாவிட்டால் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் அமைதி நிலவாது - டொனால்டு டிரம்ப் பேட்டி