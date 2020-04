உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பூசி மட்டுமே உலகை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வரும் - ஐ.நா + "||" + Only a Covid-19 vaccine will allow return to normalcy: UN chief

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பூசி மட்டுமே உலகை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வரும் - ஐ.நா