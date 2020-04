உலக செய்திகள்

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அமெரிக்காவில் அதிபட்ச உயிரிழப்பு + "||" + Coronavirus Pandemic: US records highest spike of 4,591 fatalities in last 24 hours; death toll mounts to 33,000

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அமெரிக்காவில் அதிபட்ச உயிரிழப்பு