உலக செய்திகள்

வெனிசுலாவில் டிசம்பர் மாதம் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு + "||" + Parliamentary elections to be held in December in Venezuela - Election Commission announcement

வெனிசுலாவில் டிசம்பர் மாதம் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு