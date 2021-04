உலக செய்திகள்

திருமணத்தில் மருமகளாக வந்தவர் தனது மகள் உண்மையை அறிந்து கொண்ட தாய் + "||" + mother who knew the truth of her daughter came to the bride at the wedding

திருமணத்தில் மருமகளாக வந்தவர் தனது மகள் உண்மையை அறிந்து கொண்ட தாய்