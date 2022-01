உலக செய்திகள்

உலகின் பிரமாண்டமான திருக்குர்ஆன் பாகிஸ்தான் அரங்கில் காட்சிக்கு வைப்பு.! + "||" + The world's largest Holy Quran on display in the Pakistani arena - Dubai Expo 2020 Exhibition

