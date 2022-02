உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 4.2 ஆக பதிவு + "||" + An earthquake of magnitude 4.2 occurred today around 8:30 pm at 123km SW of Fayzabad, Afghanistan

ஆப்கானிஸ்தானில் நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 4.2 ஆக பதிவு