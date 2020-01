ஆன்மிகம்

நியாயமான வழியில் சம்பாதித்து, நியாயமான முறையில் செலவு செய்வது... + "||" + Earn in a reasonable way and spend reasonably well

