தலையங்கம்

இதைத்தான் 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஜெயலலிதா சொன்னார்! + "||" + This is what Jayalalithaa said 35 years ago!

இதைத்தான் 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஜெயலலிதா சொன்னார்!