உங்கள் முகவரி

பழைய கட்டிடங்களை இடிப்பதில் கூடுதல் கவனம் தேவை + "||" + In demolishing old buildings Extra attention is needed

பழைய கட்டிடங்களை இடிப்பதில் கூடுதல் கவனம் தேவை