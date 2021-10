கூடைப்பந்து

மார்பக புற்றுநோய் அறிகுறிகளை முன்னரே கண்டறிவது அதனை குணப்படுத்தும் வெற்றிவாய்ப்பை எளிதாக்கும் - டாக்டர் யோகஷாலினி + "||" + Early detection of breast cancer symptoms facilitates chances of success in curing it - Dr. Yogashalini

மார்பக புற்றுநோய் அறிகுறிகளை முன்னரே கண்டறிவது அதனை குணப்படுத்தும் வெற்றிவாய்ப்பை எளிதாக்கும் - டாக்டர் யோகஷாலினி