கிரிக்கெட்

ராணுவ தொப்பியை அணிந்து ஆடிய இந்திய அணி மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் வற்புறுத்தல் + "||" + We need to take action against the Indian team wearing a military cap - urging the Pakistan Cricket Board

ராணுவ தொப்பியை அணிந்து ஆடிய இந்திய அணி மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் வற்புறுத்தல்