கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிக்கு பிறகு பயிற்சியாளர் ரவிசாஸ்திரியின் பதவி காலம் நீட்டிக்கப்படாது + "||" + Coach Ravi Shastri term of office after the World Cup Cricket tournament will not be extended

