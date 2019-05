கிரிக்கெட்

கவுதம் காம்பிரை வம்புக்கு இழுக்கும் அப்ரிடி + "||" + Shahid Afridi tears apart Gautam Gambhir in his autobiography; calls him ‘negative person’

கவுதம் காம்பிரை வம்புக்கு இழுக்கும் அப்ரிடி