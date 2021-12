கிரிக்கெட்

அடிலெய்டு டெஸ்டில் பிராட், ஆண்டர்சன் விளையாடுவர்: தலைமை பயிற்சியாளர் அறிவிப்பு + "||" + Ashes 2021-22: Stuart Broad, James Anderson Available For Adelaide Test, Says Head Coach Chris Silverwood

அடிலெய்டு டெஸ்டில் பிராட், ஆண்டர்சன் விளையாடுவர்: தலைமை பயிற்சியாளர் அறிவிப்பு