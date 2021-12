கிரிக்கெட்

இந்திய கிரிக்கெட் அணி தென்ஆப்பிரிக்கா சென்றது + "||" + The Indian cricket team went to South Africa

