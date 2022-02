கிரிக்கெட்

இலங்கை அணிக்கு எதிரான 20 ஓவர் தொடர்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் விலகல் + "||" + Ruturaj Gaikwad gets ruled out of T20Is Mayank Agarwal added in squad

இலங்கை அணிக்கு எதிரான 20 ஓவர் தொடர்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் விலகல்