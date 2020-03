பிற விளையாட்டு

‘ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி பெறுவது கடினம்’- டுட்டீ சந்த் + "||" + It's hard to qualify for the Olympics - Dutee chand

‘ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி பெறுவது கடினம்’- டுட்டீ சந்த்