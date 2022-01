பிற விளையாட்டு

இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டனில் பங்கேற்ற ஸ்ரீகாந்த், அஸ்வினி உள்பட 7 இந்திய வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு கொரோனா + "||" + 7 Indian players, including Srikanth and Aswini, to participate in Indian Open Badminton

