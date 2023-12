புரோ கபடி லீக்: யு மும்பா - பாட்னா பைரேட்ஸ் அணிகள் இன்று மோதல்..!

A like no other The Mumboys take on the Pirates in a star-studded encounter Catch the real-time updates on https://t.co/cfORnVakqn or the Pro Kabaddi Official App #ProKabaddiLeague #HarSaansMeinKabaddi #PKL #PKLSeason10 #MUMvPAT pic.twitter.com/c3JqRQiJYr