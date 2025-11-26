ஹெர்பலைபின் புதிய ‘லிப்ட் ஆப்’ – சேர்க்கை சர்க்கரை இல்லாத, உற்சாகம் தரும் எப்பர்வேசன்ட் பானம்: உங்கள் நாளை புத்துணர்ச்சியுடன் தொடங்குங்கள்
இன்றைய வேகமான வாழ்க்கையில், நமது நாள் சூரியன் உதயமாகும் முன்பே தொடங்குகிறது, ஆனால் அது இரவு நேரத்திலும் முடிவதில்லை. தொழில்முறை பொறுப்புகள், குடும்ப கடமைகள் மற்றும் தனிப்பட்ட இலக்குகள் ஆகியவற்றுக்கு இடையே சமநிலையைப் பேணுவது அவசியமாகிவிட்டது. எனவே, மக்கள் இப்போது முழு நாளும் உற்சாகமாகவும் கவனமாகவும் இருக்க உதவும் புத்திசாலித்தனமான வழிகளைத் தேடி வருகின்றனர்.
இந்த மாற்றத்தைக் கவனித்து, இந்தியாவின் முன்னணி ஆரோக்கிய மற்றும் நல நிறுவனம் ஹெர்பலைப் இந்தியா, தனது புதிய தயாரிப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது — லிப்ட் ஆப் (Liftoff). இது கபீன் கொண்ட ஒரு சுறுசுறுப்பான எப்பர்வேசன்ட் பானம் ஆகும், இது உங்களுக்கு புத்துணர்ச்சியையும் விழிப்புணர்ச்சியையும் வழங்குகிறது*, மேலும் இதில் சேர்க்கை சர்க்கரை இல்லை. தர்பூசணி (Watermelon) ருசியில் கிடைக்கும் இந்த பானம், சுறுசுறுப்பான மற்றும் சமநிலை வாழ்க்கை முறையை பின்பற்ற விரும்புவோருக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
நவீன வாழ்க்கைக்கான எளிய ஊட்டச்சத்து தீர்வு
இந்தியாவெங்கும், பயன்படுத்த எளிதான மற்றும் விரைவாக தயார் செய்யக்கூடிய, நவீன ஆரோக்கிய தேவைகளுக்கேற்ப வடிவமைக்கப்பட்ட ஊட்டச்சத்து வடிவங்களுக்கு தேவையுள்ளது.
லிஃப்ட் ஆஃப் இந்த தேவையை பூர்த்தி செய்கிறது — இது சிறிய சாஷே வடிவில் கிடைக்கும் எளிய பொடி வடிவ பானமாகும். ஒரு சாஷேவை ஒரு கிளாஸ் நீரில் கலந்து, சுறுசுறுப்பான பானத்தை உடனே தயாரிக்கலாம்.
இந்த வெளியீடு ஹெர்பலைபின் அறிவியல் ஆதாரமிக்க ஊட்டச்சத்து தத்துவத்தை பிரதிபலிக்கிறது — இது இன்றைய சுறுசுறுப்பு மற்றும் இயக்கம் நிறைந்த வாழ்க்கைமுறையுடன் இணைந்து இயங்குகிறது. லிப்ட் ஆப் மூலம், ஹெர்பலைப் இந்தியாவின் நியூட்ராசூட்டிக்கல் பானங்கள் பிரிவில் தன் பங்களிப்பை மேலும் வலுப்படுத்துகிறது, நாள் முழுவதும் சக்திவாய்ந்தும் கவனமுமாக இருக்க விரும்பும் நுகர்வோருக்காக.
அறிவியல் ஆதரவு பெற்ற வடிவமைப்பு
லிப்ட் ஆப்-இல் உள்ள கபீன் உங்கள் விழிப்புணர்ச்சியை மேம்படுத்தி, சக்தி தருவதோடு, உடல் மாற்றச்செயலியை (Metabolism) தற்காலிகமாக அதிகரிக்கிறது.
இதில் உள்ள அல்பினியா கலாங்கா (Alpinia galanga) சாறானது மன அமைதி மற்றும் விழிப்புணர்ச்சியை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
மேலும் இதில் விட்டமின் C மற்றும் B-விட்டமின்களின் தொகுப்பு (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12) அடங்கியுள்ளது, இது உடலில் இயல்பான சக்தி உற்பத்தியில் பங்காற்றுகிறது மற்றும் கவனத்தை பேண உதவுகிறது.
இந்த அனைத்து கூறுகளும், மாறிவரும் நுகர்வோரின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தயாரிப்புகளை உருவாக்கும் ஹெர்பலைபின் ஆதாரபூர்வமான அறிவியல் அணுகுமுறையை பிரதிபலிக்கின்றன.
தூய்மையான மற்றும் வெளிப்படையான கூறுகள்
இன்றைய நுகர்வோர் "கிளீன் லேபல்" தயாரிப்புகளை விரும்புகின்றனர். அதனை முன்னிட்டு, லிப்ட் ஆப்-இல் சேர்க்கை சர்க்கரை இல்லை; இது ஸ்டீவியா இலைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட ஸ்டீவியோல் குளைகோசைடு (Steviol Glycoside) என்ற இயற்கையான, கலோரி இல்லாத இனிப்பால் இனிப்பாக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் இயற்கை நிறம் பீட்ரூட் பொடியிலிருந்து பெறப்படுகிறது, மேலும் இதில் செயற்கை நிறமோ பாதுகாப்புப் பொருள்களோ இல்லை.
இந்த வெளிப்படையான கூறுகள் ஹெர்பலைபின் தரத்திற்கும் நம்பகத்தன்மைக்கும் உள்ள உறுதிப்பாட்டை வெளிப்படுத்துகின்றன — செயல்பாட்டில் எந்த சமரசமுமின்றி நம்பிக்கைக்குரிய ஊட்டச்சத்து தயாரிப்புகளை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கைக்கான ஊக்கம்
தயாரிப்பு வெளியீட்டின் போது, ஹெர்பலைப் இந்தியா நிர்வாக இயக்குநர் அஜய் கண்ணா கூறினார்:
“இந்த வெளியீடு நுகர்வோருக்கு புதுமையான ஊட்டச்சத்து தீர்வுகளை வழங்கும் நமது தொடர்ச்சியான முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும். எப்போதும் மாறிவரும் வாழ்க்கை முறையின் தேவைகளைப் புரிந்து, ஆரோக்கியமான மற்றும் சுறுசுறுப்பு வாழ்க்கை வாழ ஊக்குவிக்கும் தயாரிப்புகளை வழங்குவதே எங்கள் நோக்கம். லிப்ட் ஆப் என்பது அறிவியல் ஆதரவு பெற்ற வடிவமைப்பு ஆகும், இது எளிதாக சக்தி மற்றும் கவனத்தை பேண உதவுகிறது — இது ஹெர்பலைபின் ஊட்டச்சத்து தயாரிப்புப் பட்டியலின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும், இது இன்றைய இந்திய நுகர்வோருடன் ஆழமாக ஒலிக்கிறது.”
இந்தியாவில் தடுப்பு ஆரோக்கியம் (Preventive Wellness) மற்றும் செயலில் நிறைந்த வாழ்க்கை (Active Living) மீது அதிக கவனம் செலுத்தப்படும் நிலையில், லிப்ட் ஆப் தினசரி நல்வாழ்வில் சரியான ஊட்டச்சத்தின் முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.
ஹெர்பலைப், அறிவியல் ஆதாரமிக்க மற்றும் பல்வேறு வாழ்க்கைமுறைகளுக்கு பொருந்தக்கூடிய தயாரிப்புகளை உருவாக்குவதில் முன்னணியில் உள்ளது — தொழில்முனைவோர், மாணவர்கள் அல்லது உடற்பயிற்சி ஆர்வலர்கள் ஆகியோருக்கெல்லாம் பொருந்தும் வகையில்.
எளிதாக உற்சாகமாகவும் கவனமாகவும் இருப்பதற்கான வழி
இறுதியில், லிப்ட் ஆப் சமநிலையைப் பற்றியது — இது சேர்க்கை சர்க்கரை இல்லாமல் உங்களுக்கு மென்மையான ஆனால் விளைவான சக்தி வழங்குகிறது, இதன் மூலம் நீங்கள் நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாகவும், கவனமாகவும், அமைதியாகவும் இருக்க முடியும்.
ஏனெனில் உற்சாகமாக இருப்பது அதிகம் செய்வதல்ல — அதைப் புத்திசாலித்தனமாக செய்வது தான், தெளிவும் கவனமும் உடன்.
லிப்ட் ஆப்-இன் ஒவ்வொரு பரிமாறுதலிலும் 80 மில்லிகிராம் கபீன் உள்ளது, இது உடல் மாற்றச்செயலியை தற்காலிகமாக அதிகரித்து, சோர்வைக் குறைக்க உதவுகிறது. அல்பினியா கலாங்கா எக்ஸ்ட்ராக்ட் (300 மில்லிகிராம்/சர்விங்), விட்டமின் C மற்றும் B-விட்டமின் தொகுப்பு ஆகியவை மன விழிப்புணர்ச்சியும் அமைதியும் அதிகரிக்க உதவுவதாக மருத்துவ ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஹெர்பலைபின் தயாரிப்புகள் எந்த நோயையும் கண்டறிய, சிகிச்சை அளிக்க, குணப்படுத்த அல்லது தடுப்பதற்காக அல்ல. கர்ப்பிணிப் பெண்கள் அல்லது பாலூட்டும் தாய்மார்கள் இந்த தயாரிப்பைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் தங்கள் மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.