புதிய மகிந்திரா வீரோ (Mahindra Veero) – அதிக லாபம், அதிக பாதுகாப்பு, அதிக வசதி கொண்ட இந்தியாவின் நம்பகமான பிக்கப் டிரக்
இந்தியாவின் சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு முக்கிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் புதிய பிக்கப் டிரக் என்றால் அது மகிந்திரா வீரோ (Mahindra Veero) தான்.
பொருளாதார வளர்ச்சியும், இடமாற்று சரக்குகளின் தேவையும் அதிகரித்து வரும் இக்காலத்தில், தொழில் முனைவோரின் லாபத்தையும் பாதுகாப்பையும் மனதில் வைத்து வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சக்திவாய்ந்த பிக்கப் வாகனமாக மகிந்திரா வீரோ தன்னை நிரூபித்துள்ளது.லாபத்தை அதிகப்படுத்தும் திறன்
தொழிலுக்கான வாகனம் என்று சொன்னவுடன், முதலிலேயே நினைவிற்கு வருவது செலவு – லாபம் என்ற சமநிலை.
அதில் வீரோ ஒரு படி மேலே செல்கிறது:
18.4 kmpl வரை பிரம்மாண்ட மைலேஜ்
எரிபொருள் விலை உயர்ந்தாலும் கவலையில்லை; வீரோவின் மிக உயர்ந்த மைலேஜ் உங்கள் இயக்கச் செலவைக் கணிசமாக குறைக்கும்.
3035 mm (10 ft) நீள டெக்
அதிகப்படியான சரக்கு இடம். எந்தப் பொருளை எடுத்துச் சென்றாலும், “ஒரு முறை போனால் போதும்” என்ற நிம்மதியை உங்களுக்கு தரும்.
1600 kg Payload திறன்
ஒரே பயணத்தில் அதிக சரக்குகளை எடுத்துச் செல்லும் திறன் – அதிக லாபத்தை தரும் முக்கிய காரணம் இதுதான்.
பாதுகாப்பில் எந்த சமரசமும் இல்லை
சாலை பாதுகாப்பு தரங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், வீரோ பாதுகாப்பை அடுத்தகட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்கிறது.
Driver Airbag
அவசர நிலைகளில் உயிரைப் பாதுகாக்கும் மைய பாதுகாப்பு அம்சம்.
Reverse Camera
நெருக்கமான தெருக்களில் கூட சுலபமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இயக்க உதவும்.
AIS096 விதிகளுக்கு ஏற்ப 4X முன் பாதுகாப்பு
மகிந்திரா தரமான கட்டுமானம் + உயர்ந்த பாதுகாப்பு சான்றிதழ் = ஓட்டுநருக்கும், பயணிகளுக்கும் முழு நம்பிக்கை.
ஓட்டும் அனுபவத்தில் உச்சநிலை வசதி
வேலையின் போது ஓட்டுநருக்கு வசதியான அனுபவம் கிடைப்பது மிக அவசியம். அந்த தேவையை வீரோ மிகச்சிறப்பாக நிறைவேற்றுகிறது.
Power Steering + 5.1m Turning Radius
நெருக்கமான சந்துகளிலும் குறுகலான வளைவுகள் உள்ள பாதைகளிலும் கூட எளிதாக திருப்ப முடியும்.
10.25-inch Touchscreen Infotainment
இசை, வழிகாட்டல், தகவல்கள்—எல்லாமே விரல் நுனியில்.
D+2 Seating
மூன்று பேருக்கு வசதியான இருக்கைகளுடன் கூடிய பரந்த கேபின்.
Sleeping Provision
நெடுநாள் பயணங்களில் ஓட்டுநருக்கான ஓய்வு வசதி.
AC with Heater & Demister
எல்லா காலநிலைகளிலும் ஒரே மாதிரி குளிர்ச்சி மற்றும் தெளிவான கண்ணாடி பார்வை.
Power Windows
உயர்தர கார்களில் கிடைக்கும் வசதியை பிக்கப் டிரக்கிலும் அனுபவிக்கலாம்.
தொழில் வளர்ச்சிக்கு சரியான பங்காளி
நீண்ட காலம் பயன்படுத்த ஏற்ற வலிமையான கட்டமைப்பு, குறைந்த பராமரிப்பு செலவு, அதிக மைலேஜ், அதிக சரக்கு திறன், தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் கூடிய கேபின்—இதையெல்லாம் ஒன்றாக சேர்த்தால் கிடைப்பது Mahindra Veero மட்டுமே.
தொழில் வளர்ச்சியைக் குறிக்கோளாக்கும் ஒவ்வொரு தொழில் முனைவோருக்கும் வீரோ ஒரு நம்பிக்கையான பங்காளியாக இருக்கும்.
இந்த வாகனம் குறித்து மேலும் தெரிந்துகொள்ள, இங்கே கிளிக் செய்யவும்