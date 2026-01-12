இன்றைய ராசிபலன் (12.01.2026): பணம் பாக்கெட்டை நிரப்பும்...!

Today Rasi Palan in Tamil - 12.01.2026
தினத்தந்தி 12 Jan 2026 5:29 AM IST
12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.

இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

ஜனவரி 12

கிழமை: திங்கட்கிழமை

தமிழ் வருடம்: விசுவாவசு

தமிழ் மாதம்: மார்கழி

நாள்: 28

ஆங்கில தேதி: 12

மாதம்: ஜனவரி

வருடம்: 2026

நட்சத்திரம்: இன்று இரவு 11.49 வரை சுவாதி பின்பு விசாகம்

திதி: இன்று பிற்பகல் 3.35 வரை நவமி பின்பு தசமி

யோகம்: அமிர்த, மரண யோகம்

நல்ல நேரம் காலை: 6.30 - 7.30

நல்ல நேரம் மாலை: 4.30 - 5.30

ராகு காலம் மாலை: 7.30 - 9.00

எமகண்டம் காலை: 10.30 - 12.00

குளிகை காலை: 1.30 - 3.00

கௌரி நல்ல நேரம் காலை: 09.30 - 10.30

கௌரி நல்ல நேரம் மாலை: 7.30 - 8.30

சூலம்: கிழக்கு

சந்திராஷ்டமம்: உத்திரட்டாதி, ரேவதி

இன்றைய ராசிபலன்:-

மேஷம்

குடும்பத்தில் எதிர்பாராத செலவுகள் வந்துபோகும். வீட்டில் தயாரிக்கும் பொருட்கள் நல்ல விற்பனைக்கு உள்ளாகும். உத்யோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் அனுசரிப்பது நல்லது. பிள்ளைகள் தங்கள் தவறை உணர்வர். பெண்கள் சுயதொழிலில் முன்னேற்றம் காண்பர்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

ரிஷபம்

தன் கீழ் பணிபுரிபவர்களிடம் கோபத்தை காட்டாதீர்கள். வீட்டை புதுப்பிப்பீர்கள். தம்பதிகளிடையே அன்பு மேலோங்கும். ஆவணங்களை பாதுகாப்பீர்கள். அதிக சம்பளத்திற்காக புது வேலைக்கு முயற்சி செய்வீர்கள். விருந்து விழா என்று கலந்து கொள்வீர்கள். வாடிக்கையாளர்களை அதிகரிக்க சலுகைகளை அறிவிப்பீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

மிதுனம்

பங்குச் சந்தையில் கவனம் தேவை. வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் பெருகுவர். தொழில் சூடு பிடிக்கும். பங்கு சந்தையில் சில மாற்றங்கள் செய்வீர்கள். பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளின் முன்னேற்றத்தில் பங்கு கொள்வர். உடல்நிலையில் சிறு பாதிப்பு வரலாம். கவனம் அவசியம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

கடகம்

குடும்பத்தில் விவாதம் வந்துப் போகும். மாமன் வழி உறவினர்கள் கை கொடுப்பர். பிரபலங்களின் திடீர் சந்திப்பு உற்சாகத்தைத் தரும். மாணவர்கள் திறன் கூடும். உடல் வலி நீங்கும். பிள்ளைகள் பெருமை சேர்ப்பர். பணம் பாக்கெட்டை நிரப்பும். செல்வாக்கு பெருகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

சிம்மம்

கணவன்- மனைவிக்குள் பிணக்குகள் நீங்கும். உத்தியோகத்தில் பணிகளை விரைந்து முடிப்பீர்கள். தேக பலம் உண்டாகும். எதிர்பாராத சந்திப்பு நிகழும். வெளிநாட்டு பயணம் சிறப்பாகும். வெளியிடங்களில் உணவு உட்கொள்ள வேண்டாம். வீடு சாப்பாடு ஆரோக்கியத்தைத் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

கன்னி

நீண்ட நாட்களாக இருந்த ஒற்றைத் தலைவலி நீங்கும். உறவினர்கள் உங்களைப் புரிந்துக் கொள்வார்கள். யாருக்கும் கடன் கொடுக்க வேண்டாம். வரவேண்டிய பதவி தேடி வரும். வீடு, நிலபுலன்களை விற்பதற்காக எடுத்த முயற்சிகள் வெற்றி அடையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

துலாம்

நண்பர்கள் உங்களுக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்து உங்களுடன் அனுசரணையாக இருப்பார். தம்பதிகளிடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்படும். விட்டுக்கொடுப்பது நல்லது. மற்றவர்களுக்காக சில பொறுப்புகளை ஏற்பீர்கள். வியாபாரத்தில் திடீர் லாபம் உண்டு. எதிர்பாராத சந்திப்பு நிகழும். வேற்றுமதத்தவர் உதவுவார்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்

விருச்சிகம்

வர வேண்டிய பணம் கைக்கு வரும். வீட்டில் உள்ள செல்ல பிராணிகளுக்கு மருத்துவ செலவுகளுக்கும் இடம் உண்டு. கவனம் தேவை. வழக்கில் திருப்பம் நிகழும். உத்தியோகத்தில் தைரியமாக முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பீர்கள். நண்பர்களில் ஒரு சிலரே உங்களிடம் உண்மையான அன்புடன் இருப்பார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

தனுசு

அலுவலகத்தில் கோபம் வரும் போது பொறுமையை கையாள்வது நன்மையைத் தரும். வியாபாரிகள் வாடிக்கையாளர்களிடம் நல்ல ஒரு பரஸ்பர உறவு ஏற்படும். எதையும் சாதிக்கும் தன்னம்பிக்கை பிறக்கும். பெற்றோரின் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். லாபம் கிடைக்கும். உடல் நலம் மேம்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்

மகரம்

செலவு கூடும். சிக்கனம் தேவை. பழைய வீட்டை சீர் செய்வீர்கள். பிடித்த நபரை சந்திப்பீர்கள். வியாபாரிகள் முதலீட்டைப் பெருக்குவர். தேகம் பளிச்சிடும். பழைய கடனில் ஒரு பகுதியை பைசல் செய்வீர்கள். காணாமல் போன முக்கிய ஆவணங்கள் கிடைக்கும். வாகன வசதிப் பெருகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

கும்பம்

வியாபாரத்தில் கூடுதல் லாபம் கிடைக்கும். மறக்க முடியாத சம்பவம் நடக்கும். ஆன்மீகத்தில் மனம் நாடும். தம்பதிகளிடையே அன்யோன்யம் மிகும். கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் வரும். மாணவர்கள் நன்கு படிப்பர். தேகம் பொலிவு பெறும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

மீனம்

இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்

