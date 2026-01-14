இன்றைய ராசிபலன் (14.01.2026): நண்பர்கள் கைக் கொடுப்பர்...!
12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-
ஜனவரி 14
கிழமை: புதன் கிழமை
தமிழ் வருடம்: விசுவாவசு
தமிழ் மாதம்: மார்கழி
நாள்: 30
ஆங்கில தேதி: 14
மாதம்: ஜனவரி
வருடம்: 2026
நட்சத்திரம்: இன்று அதிகாலை 2-20 வரை விசாகம் பின்பு அனுஷம்
திதி: இன்று மாலை 07-43 வரை ஏகாதசி பின்பு துவாதசி
யோகம்: சித்த யோகம்
நல்ல நேரம் காலை: 9-30 - 10-30
நல்ல நேரம் மாலை: 4-30 - 5-30
ராகு காலம் மாலை: 12-00 - 1-30
எமகண்டம் காலை: 7-30 - 9-00
குளிகை காலை: 10-30 - 12-00
கௌரி நல்ல நேரம் காலை: 10-30 - 11-30
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை: 6-30 - 7-30
சூலம் வடக்கு
சந்திராஷ்டமம்: பரணி
இன்றைய ராசிபலன்:-
மேஷம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
ரிஷபம்
கடன் பைசலாகும். பிள்ளைகள் நன்கு படிப்பர். வெளியாட்களிடம் முக்கிய விஷயங்களை பகிர வேண்டாம். தந்தையார் தங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார். மகள் உங்களைப் புரிந்துக் கொள்வாள். பணவரவு கூடும். நினைத்த நபரை சந்திப்பீர்கள். மனம் விட்டு பேசுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
மிதுனம்
விற்பனை கூட்ட சலுகைகளை தருவீர்கள். சகோதர வகையில் சங்கடங்கள் வரும். செலவுகள் அதிகரிக்கும். பண விஷயத்தில் கறாராக இருங்கள். மாணவர்கள் பாராட்டப்படுவர். பூர்வீக சொத்தால் பயன் பெறுவீர்கள். பிள்ளைகளால் பெருமை கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளம்பச்சை
கடகம்
யோகாவில் மனம் லயிக்கும். வழக்கில் திருப்பம் காணலாம். சகோதரிக்கு திருமணம் செட்டாகும். பண வரவில் பற்றாக்குறை இருக்கும். வியாபாரத்தில் சில சூட்சுமங்களைப் புரிந்துக் கொள்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வுண்டு. காதலர்கள் பொறுப்புணர்வர். நல்ல வரண் கிட்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை
சிம்மம்
சொத்து வாங்கும் முயற்சி பலிக்கும். பெற்றோரை அனுசரித்துப் போங்கள். பொது தொண்டில் புகழ் பெறுவீர்கள். கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனம் தேவை. தம்பதியரிடையே வாக்குவாதம் வந்து போகும். பிள்ளை நன்கு படிப்பர். பெரியவர்களுக்கு மருத்துவ செலவு உண்டு.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
கன்னி
வழக்கு சாதகமாக முடியும். தேவைக்கேற்ப பணம் வரும். மருத்துவர்களுக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும். பேச்சில் இனிமை கூடும். திருமணப் பேச்சு வார்த்தையைத் துவங்குவீர்கள்.உத்தியோகத்தில் யாரையும் பகைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். உடல் நலத்தில் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
துலாம்
சகோதரவழியில் பிரச்சினை வரும்.விட்டுக் கொடுங்கள் அவர்கள் உங்களை புரிந்து கொள்வர். புது நிலம், வீடு வாங்குவீர்கள்.வாகன பராமரிப்பு செலவு உண்டாகும். தம்பதிகளிடையே சங்கடம் தீரும். உத்தியோகத்தில் உயரதிகாரிகள் மதிப்பர். நண்பர்கள் கைக் கொடுப்பர்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
விருச்சிகம்
தம்பதிகள் சேமிப்பினை கூட்டுவர். பணவரவில் சிக்கல் இல்லை. வாடிக்கையாளர்களிடம் வாய்நிதானம் தேவை. வீட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்குவர். மூன்றாமவரை குடும்ப விசயத்தில் தலையிடுவதை தவிர்க்கவும். உடல் நலம் சீராகும்.கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
தனுசு
எதிர்ப்புகளை சமாளிப்பீர்கள். தம்பதிகள் புரிந்து கொள்வர். பங்கு சந்தையால் அனுகூலம் உண்டு. மாணவர்கள் விடுமுறைக்கு வெளியூர் செல்ல திட்டமிடுவர். வழக்கு சாதகமாகும். பயணத்தால் பயன் உண்டு. பணப்பற்றாக்குறை நீங்கும். வீட்டிற்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்குவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
மகரம்
விற்பனை பிரதிநிதிகளுக்கு ஆர்டர்கள் குவியும். அரசு காரியங்கள் முடியும். புதிய கிளைகளை துவங்குவர். வெளிவட்டாரத்தில் அந்தஸ்து உயரும். வியாபாரத்தில் அதிரடி மாற்றம் செய்வீர்கள். அரசியலில் நாட்டம் கூடும். உறவினர்கள் வந்து போவர்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
கும்பம்
வெளியிடத்தில் செல்வாக்கு உயரும். வியாபாரத்தில் மறைமுகப் போட்டி தொடரும். சகோதர வகையில் உதவிகள் உண்டு. நண்பர்களின் ஆதரவுப் பெருகும். காதல் கசக்கும். பெரியவர்கள் தங்களுக்கு நல்ல வரணை அமைப்பர். வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். தேகம் பளிச்சிடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
மீனம்
பழைய பாக்கி கைக்கு வரும். நல்லவர் நட்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழல் உருவாகும். உடன்பிறந்தவர்களால் பயனடைவீர்கள். மனையில் இருந்த சிக்கல் விலகும். கணினித் துறையில் உள்ளவர்களுக்கு சம்பள உயர்வு உண்டாகும். வேலையாட்களிடம் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை