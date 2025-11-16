வார ராசிபலன் - 16.11.2025 முதல் 22.11.2025 வரை
12 ராசிகளுக்கான விரிவான ஜோதிட கணிப்புகள்.
இந்த வார ராசிபலன்:-
மேஷம்
எதிலும் அனுபவம் முக்கியம் என்று சொல்லும் மேஷ ராசியினருக்கு இந்த வாரம் பணம் வரவுக்கேற்ற செலவும் இருக்கும். தந்தையுடன் ஏற்படும் கருத்து வேறுபாடுகளில் அனுசரித்துச் செல்லவும்.
தொழில் நிலவரம் மற்றும் வியாபாரங்களில் ஒருவித மந்த நிலை இருந்தாலும் லாபம் குறையாது. உத்தியோகஸ்தர்கள் அதிகாரிகளிடம் பேசும்பொழுது பணிவை கடைப்பிடிக்கவும்.
உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். காலை நேரம் பிள்ளையார் வழிபாடு செய்வது அல்லது கோவில் யானைக்கு கரும்பு அல்லது தேங்காய் வழங்குவது நன்மை தரும்.
ரிஷபம்
தன்னை சார்ந்தவர்கள் வசதியாக வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்ட ரிஷப ராசியினருக்கு, எதிர்பார்த்த பணம் கைக்கு வந்து சேரும். பக்கத்தில் வசிப்பவர்களை அனுசரித்து செல்ல வேண்டும்.
தொழில்துறையிலும் வியாபாரத்திலும் விற்பனையும் லாபமும் எதிர்பார்த்தபடி திருப்திகரமாக இருக்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் பரபரப்பாக தங்கள் பணிகளில் ஈடுபடுவர்.
ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் ஷேர் மார்க்கெட் ஆகியவற்றில் புதிய முதலீடுகளை செய்யலாம். மாணவர்கள் தங்கள் உடன் பிறந்த அவர்களோடு சண்டை சச்சரவுகள் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும்.
ஜலதோஷம், காய்ச்சல், கை-கால் வலி ஏற்பட்டு விலகும். முருகப் பெருமானை வழிபடுவதாலும், துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கு தண்ணீர் பாட்டில் தானம் செய்வதும் நன்மை ஏற்படுத்தும்.
மிதுனம்
சுதந்திரமான மனப்பான்மையும், மன தைரியமும் கொண்ட மிதுன ராசியினருக்கு வாழ்க்கைத்துணையால் மகிழ்ச்சி உண்டு. குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்.
தொழில் துறையினர், வியாபாரிகள் தொழில் விரிவாக்க முயற்சியில் பொறுமையாக இருக்கவேண்டும். உத்தியோகஸ்தர்கள் மூத்த அதிகாரிகள் விஷயத்தில் பொறுமை காக்க வேண்டும்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் கடன் உதவியும், ஷேர் மார்க்கெட்டில் புதிய தகவல்தொடர்புகளும் கிடைக்கும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை வணங்கி தேர்வுகளில் பங்கு பெற்றால் வெற்றி உறுதி.
வெளியிடங்களில் சுகாதாரமான சூழலில் உணவு, தண்ணீர் அருந்துவது நல்லது. குலதெய்வம் அல்லது சிவபெருமானை மாலை நேரங்களில் வழிபடுவதால் நன்மைகள் வந்து சேரும்.
கடகம்
அன்பும், பரிவும் கொண்டு, யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் மனதளவிலும் நினையாத கடக ராசியினருக்கு இந்த வாரம் வராத பண வரவு மற்றும் பொன், பொருள் சேர்க்கை ஏற்படும்.
தொழில்துறையினர், வியாபாரிகள் நல்லபடி வரவு-செலவு செய்தாலும் சுமாரான லாபமே பெறுவார்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் அனுசரித்து செல்வது அவசியம்.
ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் ஷேர் மார்க்கட் ஆகியவற்றில் தொலைதூர பயணம் அல் லது செய்திகள் மூலம் நல்லது நடக்கும். மாணவர்களுக்கு சக மாணவர்களுடைய எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கும்.
அசதி, தலை சுற்றல் ஏற்பட்டால் தக்க ஓய்வு, மருத்துவ சிகிச்சை பெற வேண்டும். ராகு காலத்தில் புற்று கோவில் வழிபாடு, பார்வையற்றவர்களுக்கு பொருள் உதவி செய்வது நற்பலன் தரும்.
சிம்மம்
நேர்மையோடு செயல்படும் மன தைரியமும், வெளிப்படையாக பேசும் தன்மையும் கொண்ட சிம்ம ராசியினர் இந்த வாரம் குடும்ப நிலையில் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். வழக்குகள் சாதகமாக முடியும்.
தொழில் துறையினர், வியாபாரிகளுக்கு எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்பட்டாலும் அதை சுமுகமாக சரி செய்வார்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பணிகளில் சக ஊழியர் ஒத்துழைப்பு பெறுவார்கள்.
ரியல் எஸ்டேட், ஷேர் மார்க்கெட்டில் வழக்கமான பணிகளுடன், சந்தை நிலவரத்தை கண்காணித்து செயல்படவும். மாணவர்கள் விளையாட்டிலும், படங்களிலும் உற்சாகமாக செயல்படுவார்கள்.
வயிற்று கோளாறு, கைகால் ஏற்பட்டு மருத்துவ சிகிச்சையால் விலகும். அருகில் உள்ள அம்மன் கோவிலில் நெய் தீபம் ஏற்றுவது, கருவறை தீபத்தில் நெய் சேர்த்து வருவதால் நன்மைகள் பல ஏற்படும்.
கன்னி
பெரிய சிக்கல்கள் ஏற்பட்டாலும் மன அமைதியுடன் பிரச்சினைகளின் அடிப்படை அறியும் திறன் பெற்ற கன்னி ராசியினருக்கு குடும்பத்தில் உற்சாகம் நிலவும். அரசுத்தரப்பு காரியங்களில் தாமதம் ஏற்படும்.
தொழில்துறையினர், வியாபாரிகள் திட்டமிட்ட தொழில் விரிவாக்க பணிகளை மேற்கொள்ளலாம். உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக பணிகளில் வழக்கத்தை விட கவனமாக செயல்படுவது நல்லது.
ரியல் எஸ்டேட்டில் இது நல்ல நேரம். ஷேர் மார்க்கெட்டில் அரசு சம்பந்தமான பங்குகளை தவிர்க்கவும். மாணவர்கள் விளையாட்டு போட்டிகளில் வென்று கல்வி நிறுவனங்களுக்கு புகழ் சேர்ப்பர்.
நேரம் தவறி உண்பதால் வயிற்று கோளாறு, அஜீரணம் ஏற்படும். பெரியோர், ஆசிரியர்களிடம் ஆசி பெறுவது, வீட்டில் தினமும் நெய் தீபம் ஏற்றி இஷ்ட தெய்வத்தை வழிபடுவதால் நன்மை ஏற்படும்.
துலாம்
உற்சாகத்தை இழந்து விடாமல், சமநிலையோடு செயல்படும் துலாம் ராசியினருக்கு இந்த வாரம் இல்ல துணை மூலம் பண வரவு ஏற்படும். பிள்ளைகளால் பெருமை ஏற்படும்.
தொழில்துறையினர், வியாபாரிகள் தொழில் வளர்ச்சிக்கான பல விஷயங்களை செயல்படுத்துவார்கள். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் கற்பனை அதிகரிக்கும். ஷேர் மார்க்கெட்டில் அரசு பங்குகள் லாபம் தரும். மாணவர்கள் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள்.
மன உளைச்சல், உடல் சோர்வு ஏற்பட்டு மருத்துவ சிகிச்சையால் அகலும். மஞ்சள், வெள்ளை நிற ஆடைகளை அணிவதாலும், மவுன விரதம் இருப்பதாலும் காரிய வெற்றி ஏற்படும்.
விருச்சிகம்
எந்தக் காரியத்திலும் வெற்றி முக்கியம் என்ற கொள்கை கொண்ட விருச்சிக ராசியினருக்கு இந்த வாரம் புதிய ஆடை, ஆபரணச் சேர்க்கை உண்டு. நண்பர்களுடன் சுற்றுலா செல்வீர்கள்.
தொழில் துறையினர், வியாபாரிகள் வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை தக்க நேரம் பார்த்து நிறைவேற்றவும். உத்தியோகஸ்தர்கள் நிர்வாகத்தினர் மூலம் எதிர்பாராத நன்மை பெறுவர்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் நல்ல செய்தி வந்து சேரும். ஷேர் மார்க்கெட்டில் பொறியியல் நிறுவன பங்குகளில் லாபமுண்டு. மாணவர்கள் கணினி சாப்ட்வேர் தொழில்நுட்பங்களை கற்றுக் கொள்வர்.
தலைசுற்றல், மயக்கம் இருந்தால் மருத்துவ ஆலோசனை பெறவும். துப்புரவு தொழிலாளர் குழந்தைகளுக்கு ஆடை, அன்னதானம் செய்வதன் மூலம் நன்மை ஏற்படும்.
தனுசு
எதிரிக்கு எதிரியாக செயல்படும் தனுசு ராசியினருக்கு இந்த வாரம் திருமண விஷயங்களில். நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். எதிர்பாராத பண வரவும் உண்டு. நற்காரியங்களில் ஈடுபட்டு புகழ் பெறுவீர்கள்.
தொழில்துறையினர், வியாபாரிகள் புதிய கூட்டாளிகள், ஆர்டர்கள் கிடைத்து வளர்ச்சி அடைவார்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் நீண்ட நாளாக எதிர்பார்த்த மாற்றங்களை சந்திப்பர்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் வேறு நகரில் புதிய திட்டங்களை தொடங்குவர். ஷேர் மார்க்கெட்டில் வெளிநாட்டு பங்குகளில் லாபமுண்டு. மாணவர்கள் பயிற்சிப்பட்டறைகளில் கலந்து கொள்வர்.
வயிற்றுக் கோளாறு, தொண்டை வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் அகலும். ஆதரவற்ற, வயதான பெண்மணிகளுக்கு இயன்ற அளவில் ஆடை தானம், அன்னதானம் செய்வது நன்மை அளிக்கும்.
மகரம்
எண்ணங்கள் சிறகடித்து பறந்தாலும் தங்கள் நிலைத்தன்மையை இழக்காத மகர ராசியினர் இந்த வாரம் நன்மை தரும் புதிய தொடர்புகளை பெறுவார்கள். சொந்தபந்தங்களிடம் கவனம் தேவை.
தொழில்துறையினர், வியாபாரிகள் ஆதாயமடைய நேரம்காலம் பாராமல் உழைக்க வேண்டும். உத்தியோகஸ்தர்கள் பணிச்சுமையை சந்தித்தாலும் அதற்கேற்ற ஆதாயம் பெறுவார்கள்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் புதிய திட்டங்களில் கவனம் தேவை. ஷேர் மார்க்கெட்டில் வேளாண் நிறுவன பங்குகளில் லாபமுண்டு. மாணவர்கள் பெற்றோர் அறிவுரைகளை ஏற்று செயல்பட வேண்டும்.
மன உளைச்சல், தலைவலியால் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவத்தால் குணமாகும். கோவிலுக்கு அபிஷேக பொருட்களை அளிப்பது, நான்கு பேருக்கு அன்னதானம் செய்வது நன்மை தரும்.
கும்பம்
வரையறை வகுத்து, மற்றவர் வியக்கும் சாகச செயல் புரியும் கும்ப ராசியினர் இந்த வாரம் எதிர்கால நன்மைக்குரிய திட்டங்களை செயல்படுத்துவீர்கள். இல்லத்தரசிகள் மனம் மகிழும்.
தொழில்துறையினர், வியாபாரிகள் தொல்லைகள் விலகி தெளிவாக செயல்படுவர். உத்தியோகஸ்தர்கள் பணியிட சிக்கல்கள் விலகி திறமைகளை வெளிப்படுத்துவர்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் தொழில் விருத்தியுண்டு. ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஓட்டல் நிறுவன பங்குகளால் லாபமுண்டு. மாணவர்கள் எந்திர, கணினி தொழில்நுட்ப விஷயங்களை கற்பர்.
இருமல், காய்ச்சல், கை, கால் வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் அகலும். கோவிலில் அவரவர் வயதுக்குரிய எண்ணிக்கையில் தீபம், மெழுகுவர்த்தி ஏற்றுவது நன்மை பல தரும்.
மீனம்
எந்த விஷயத்திலும் முன்னெச்சரிக்கையுடன் முடிவெடுக்கும் மீன ராசியினர் இந்த வாரம் ஆன்மிக எண்ணங்களால் நிம்மதி பெறுவீர்கள். குடும்ப வருமானம் உயர்வதால் இல்லத்தரசிகள் மகிழ்வர்.
தொழில்துறையினர், வியாபாரிகள் நீண்ட நாளாக திட்டமிட்ட லாபம் பெறுவர். உத்தியோகஸ்தர்கள் திறமையாக செயல்பட்டு அதிகாரிகளின் ஆதரவுடன் ஆதாயம் பெறுவர்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் புதிய குடியிருப்பு திட்டங்களில் முதலீடு செய்யலாம். ஷேர் மார்க்கெட்டில் எரிவாயு நிறுவன பங்குகளில் ஆதாயமுண்டு. மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவர்.
வயிற்று உபாதை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். முதியோர் மருந்து மாத்திரைகளை தவறாமல் எடுத்துக் கொள்ளவும். சிவலிங்கத்துக்கு பால், தேன் கலந்த அபிஷேகம் செய்ய நன்மை பல நாடி வரும்.