'2கே லவ் ஸ்டோரி' படத்தின் டிரெய்லர் நாளை வெளியீடு

Kabaddi Champions meet the 2K Kids! Actors @TheVishnuVishal & @sooriofficial will unveil @Dir_Susi's #2KLoveStory Trailer at 5 P.M. Tomorrow A #DImmanMusicalPraise God!#2KLoveStoryTrailer#2KLoveStoryfrom14thFeb @iamjagaveer @MeenakshiGovin2 @CityLightPics… pic.twitter.com/3f5RsfdECb