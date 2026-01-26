சல்மான் கானின் 'கல்வான்’...கவனம் ஈர்க்கும் முதல் பாடல்
இப்படம் ஏப்ரல் 17-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.
சென்னை,
சல்மான் கான் தற்போது 'கல்வான்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் ஏற்கனவே அவரது தோற்றத்தை வெளியிட்டிருந்தனர், இது கவனம் ஈர்த்தது.
சமீபத்தில் சல்மான் கானின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு 'கல்வான்’ பட டீசர் வெளியானது. அதனுடன் இப்படம் ஏப்ரல் 17-ம் தேதி வெளியாகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், இப்படத்தின் முதல் பாடல் ’மாத்ருபூமி’ வெளியாகி கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.
அப்போர்வா லக்கியா இயக்கும் இந்த படத்தில் சித்ராங்கதா சிங் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். சல்மான் கானின் முந்தைய வெளியீடான 'சிக்கந்தர்' படம் எதிர்ப்பார்த்த அளவிற்கு வரவேற்பை பெறவில்லை என்பதால், அனைவரது கவனமும் இப்படத்தின் மீது உள்ளது.
