அந்த வலியால் நான்...அரிய பிரச்சினையால் அவதிப்படும் நட்சத்திர நடிகை

தினத்தந்தி 15 Oct 2025 12:44 PM IST
தற்போது அவர் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் இது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறார்.

சென்னை,

சினிமா பிரபலங்கள் ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள், அவர்களுக்கு எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் மற்ற எல்லோரையும் போலவே, அவர்களுக்கும் பிரச்சினைகள் உள்ளன.

இந்தச் சூழலில், பாலிவுட்டில் நட்சத்திர கதாநாயகியாக வலம் வரும் பூமி பெட்னேகர், தனது அரிய தோல் நோய் பற்றி வெளிப்படுத்தியுள்ளார். சமீபத்தில் தனது சமூக ஊடகத்தில் இதைப் பற்றி கூறினார். பூமிக்கு எக்ஸிமா என்ற தோல் நோய் இருக்கிறது. சிறுவயதிலிருந்தே இந்தப் பிரச்சினை இருந்திருக்கிறது, ஆனால் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது.

தான் அடிக்கடி பயணம் செய்யும் போது அல்லது அதிக மன அழுத்தத்தை அனுபவிக்கும்போது தனது தோலில் தடிப்புகள் மற்றும் அதிகப்படியான அரிப்புகள் ஏற்படுவதாகக் கூறினார். அந்த வலியால் தான் மிகவும் சங்கடப்படுவதாகவும் அவர் கவலை தெரிவித்தார்.

வாசனை திரவியங்கள் அல்லது ரசாயனப் பொருட்களின் அதிகப்படியான பயன்பாடு, தூசி, வானிலையில் திடீர் மாற்றங்கள், அதிக வெப்பம், மோசமான உணவுப் பழக்கம், அதிகப்படியான மன அழுத்தம் மற்றும் தூக்கமின்மை போன்ற எக்ஸிமாவுக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன.

இந்த வரிசையில், பூமி பெட்னேகர் தீவிர பயணம், ஆரோக்கியமற்ற உணவு மற்றும் கடுமையான மன அழுத்தம் காரணமாக தனக்கு எக்ஸிமா ஏற்பட்டதாக கூறினார். தற்போது அவர் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் இது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறார்.

