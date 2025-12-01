சாரா அர்ஜுனின் 'யூபோரியா'...டீசர் வெளியீடு
இந்தப் படத்தில் பூமிகா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
சென்னை,
'ஒக்கடு', 'சூடலானி உண்டி' மற்றும் 'ருத்ரமாதேவி' போன்ற பிளாக்பஸ்டர் படங்களுக்கு பெயர் பெற்ற இயக்குனர் குணசேகர், 'யூபோரியா' என்ற படத்தை தற்போது இயக்கி வருகிறார்.
ஆரம்பத்தில் கிறிஸ்துமஸுக்கு வெளியிட திட்டமிடப்பட்டிருந்த இந்தப் படம், இப்போது அடுத்தாண்டு பிப்ரவரி 6-ம் தேதி வெளியாகும் என்று படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
இன்று வெளியான டீசர், புதிய ரிலீஸ் தேதியை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்தப் படத்தில் பூமிகா சாவ்லா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
மேலும், புதுமுகம் விக்னேஷ் கவிரெட்டி, கவுதம் மேனன் மற்றும் ரன்வீர் சிங்கின் துரந்தர் படத்தின் மூலம் பாலிவுட்டில் கதாநாயகியாக அறிமுகமாக உள்ள சாரா அர்ஜுனும் இதில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார்.
