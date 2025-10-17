’எனக்கு அந்த ஹீரோவை ரொம்ப பிடிக்கும்...அவரோடு நடிக்க ஆசை’ - ருக்மிணி வசந்த்
முன்னதாக ஒரு நேர்காணலில் பங்கேற்ற ருக்மிணி வசந்த், தனக்குப் பிடித்த ஹீரோவைப் பற்றி கூறினார்.
சென்னை,
ருக்மிணி வசந்த் தற்போது பலரது இதயங்களை வென்று இந்திய அளவில் பிரபலமாகி இருக்கிறார். சினிமாவில் நுழைந்த குறுகிய காலத்திலேயே தனக்கென ஒரு இமேஜை உருவாக்கிக் கொண்டுள்ளார். கன்னடத்தில் பல படங்களில் நடித்துள்ள இவர், ரக்ஷித் ஷெட்டியுடன் இணைந்து சப்த சாகரலு திரைப்படத்தில் நடித்ததன் மூலம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றார்.
இந்தப் படத்திற்குப் பிறகு, நிகில் சித்தார்த்துக்கு ஜோடியாக 'அட்டூ ஆபூ ஈப்பூ ஈப்பூ' திரைப்படத்தில் நடித்ததன் மூலம் தெலுங்கில் அறிமுகமானார். ஆனால் இந்தப் படம் அவருக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்தது. தமிழில் விஜய் சேதுபதியுடன் ஏஸ் படத்திலும், சிவகார்த்திகேயனுடன் மதராஸி படத்திலும் நடித்திருந்தார்.
சமீபத்தில் காந்தாரா 2 படத்தில் நடித்திருந்தார். அதில் அவரது அழகும் நடிப்பும் பார்வையாளர்களை கவர்ந்தது. இப்போது இவருக்கு இந்திய அளவில் ஒரு பெரிய வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
இதற்கிடையில், முன்னதாக ஒரு நேர்காணலில் பங்கேற்ற ருக்மிணி வசந்த், தெலுங்கில் தனக்குப் பிடித்த ஹீரோவைப் பற்றி கூறினார். தெலுங்கில் உங்களுக்கு எந்த ஹீரோ பிடிக்கும்? யாருடன் நடிக்க விரும்புகிறீர்கள் என்று கேட்டபோது.. நேச்சுரல் ஸ்டார் நானி தான் தனக்குப் பிடித்த ஹீரோ என்று கூறினார். அவருடன் படம் நடிக்க விரும்புவதாகவும் கூறினார். தற்போது, ருக்மிணி வசந்த் தெரிவித்த இந்த கருத்துகள் சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.