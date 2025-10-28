“ஸ்பைடர் மேன் 4 ” படத்தில் டோபே மெக்யூர்

"ஸ்பைடர் மேன் 4 " படத்தில் டோபே மெக்யூர்
தினத்தந்தி 28 Oct 2025
டாம் ஹாலண்ட், டோபே மெக்யூர் நடித்துள்ள ‘ஸ்பைடர் மேன்’ 4ம் பாகம் 2026ம் ஆண்டு ஜூலை 31-ந் தேதி வெளியாக உள்ளது.

இந்தியாவில், ஹாலிவுட் படங்களுக்கென்று தனி ரசிகர் பட்டாளமே உள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, மார்வெல் படங்களுக்கு ரசிகர்கள் அதிகம். அந்த வகையில் மார்வெல் படைப்புகளுள் ஒன்றாக உருவானதுதான், ஸ்பைடர் மேன் படங்கள்.

இதன் முதல் பாகமான ஸ்பைடர் மேன்: ஹோம் கம்மிங்கில் டாம் ஹாலண்ட் கதாநாயகனாக நடித்திருந்தார், அதனைத்தொடர்ந்து, 2-வது பாகமாக 'ஸ்பைடர் மேன் பார் பிரம் ஹோம்' படமும், கடைசியாக 3-வது பாகமாக 'ஸ்பைடர் மேன் நோ வே ஹோம்' படமும் வெளியாகின. இப்படங்களில் கதாநாயகியாக ஜெண்டயா நடித்திருந்தார். இந்த 3 பாகங்களையும் ஜான் வாட்ஸ் இயக்கி இருந்தார்.

இதனையடுத்து 4-வது பாகமும் உருவாகி வருகிறது. இதிலும், டாம் ஹாலண்டே ஸ்பைடர் மேனாக நடிக்கிறார். மேலும், ஸ்பைடர் மேன் நோ வே ஹோமில் கேமியோ ரோலில் நடித்திருந்த ஆண்ட்ரூ கார்பீல்ட், இதிலும் நடிப்பதாக இணையத்தில் தகவல் பரவி வருகிறது. ஸ்பைடர் மேன் 4-வது பாகத்தின் டைட்டில் வெளியானது. அதன்படி, இப்படத்திற்கு ‘ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே’ என்ற தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தினை டெஸ்டின் டேனியல் இயக்கி வருகிறார்.

‘ஸ்பைடர் மேன்’ 4ம் பாகத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் சமீபத்தில் வெளியாகியுள்ளது. இப்படம் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் 31-ந் தேதி உலகளவில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், டோபே மெக்யூர் நடிப்பில் மீண்டும் ‘ஸ்பைடர் மேன்’ 4ம் பாகத்தில் இணைந்துள்ளதாக தகவல் பரவியது. இது டோபே மெக்யூர் ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியது. ஸ்பைடர் மேன் 4ம் பாகம் குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த பேட்மேன் படத்தின் திரைக்கதை எழுத்தாளர் மேட்சன் டாம்லின், “நிதானமாக சென்றால் வெற்றி கிடைக்கும். அதைப் பற்றி நீண்ட காலத்திற்கு எதுவும் சொல்ல முடியாது, ஏனென்றால் இது நிறைய நபர்களையும் அரசியலையும் உள்ளடக்கியது. ஸ்பைடர் மேன் 4 ஆம் பாகத்தின் கதையை எழுத நான் ஆர்வமாக உள்ளேன். அதில் ஸ்பைடர் மேனாக நடிக்கும் டோபே கணவனாகவும் தந்தையாகவும் நடிப்பார்” என்று தெரிவித்தார்.

