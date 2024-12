Unravel the Secrets. Restore the Glory. The battle begins this January!✨ #Aghathiyaa – In cinemas Jan 31, 2025!https://t.co/Sit1Gs2FSxA @pavijaypoet Mystery ✨A @thisisysr Musical @IshariKGanesh @VelsFilmIntl @WamIndia @aghathiyaa @JiivaOfficial @akarjunofficial… pic.twitter.com/s0hPmTqyMf