மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸின் "கிஸ் கிஸ் கிஸ்ஸிக்" டிரெய்லர் வெளியீடு

An entertaining tale of a man's Kissik Kisses changing the fate of women ❤#KissKissKissikTrailer Out Now!https://t.co/L1CMQLu0ai#PintuKiPappi as #KissKissKissik in Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam.Kissing theatres from March 21 @iamshushantt @jaanyaajoshi… pic.twitter.com/xN2nzFy3ND