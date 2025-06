ரூ.100 கோடி வசூல் செய்த 'குபேரா' படம்.. படக்குழு அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு

Wealth. Wisdom. And now... ₹100+CR worth of WAVE #Kuberaa rules with a grand century at the box office.Book your tickets now: https://t.co/4LlzXfPwzT #Kuberaa#BlockBusterKuberaa #SekharKammulasKuberaa #KuberaaInCinemasNow pic.twitter.com/xKr1UYXP60