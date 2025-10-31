சிரஞ்சீவி படத்தில் நடிக்கிறேனா? - நடிகை மாளவிகா மோகனன் விளக்கம்

Malavika Mohanan in Mega158? Here’s What The Raja Saab Beauty Said
தினத்தந்தி 31 Oct 2025 10:30 AM IST (Updated: 31 Oct 2025 10:31 AM IST)
மாளவிகா தற்போது 'தி ராஜா சாப்' படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

சென்னை,

சிரஞ்சீவியின் 158வது படத்தின் நடிகர், நடிகைகள் குறித்து இணையத்தில் ஏராளமான தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. பல வதந்திகள் பரவி வரும் நிலையில், மாளவிகா மோகனன் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறப்பட்டது.

இந்நிலையில், நடிகை மாளவிகா மோகனன் அதற்கு விளக்கம் கொடுத்துள்ளார். இந்த படத்தில் தான் நடிக்கவில்லை என்று கூறினார். இருப்பினும், சிரஞ்சீவியுடன் திரையைப் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவதாக தெரிவித்த அவர், இப்படத்தில் நடிப்பதாக வெளியான தகவல்கள் உண்மைக்கு புறம்பானவை என்றும் விளக்கினார்.

இந்த படத்தை பாபி இயக்கவுள்ளார், இவர் முன்னதாக வால்டர் வீரய்யா படத்தை இயக்கியவர். மாளவிகா தற்போது 'தி ராஜா சாப்' படத்தில் நடித்து வருகிறார். மாருதி இயக்கும் இந்தப் படம் தமிழில் ஜனவரி 10-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.

