8 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த "மரகத நாணயம்".. கேக் வெட்டி கொண்டாடிய படக்குழு!

Celebrating 8 years with the squad that turned a cursed emerald into cult magic #MaragadhaNaanayam#8YearsofMaragadhaNaanayam@AadhiOfficial @nikkigalrani @ArkSaravan_Dir @Dili_AFF @AxessFilm @ActorDev_offl @Arunrajakamaraj @dhibuofficial @MunishkanthR @Danielanniepope pic.twitter.com/BTSY8sa0D8