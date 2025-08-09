"காந்தா" படத்திலிருந்து "பனி மலரே" பாடல் வெளியீடு
செல்வணி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துல்கர் சல்மான் நடித்துள்ள "காந்தா" செப்டம்பர் மாதம் வெளியாக உள்ளது.
சென்னை,
மலையாள சினிமா முன்னணி நடிகர்களுள் ஒருவர் துல்கர் சல்மான். அவர் கடைசியாக லக்கி பாஸ்கர் என்ற படத்தில் நடித்திருந்தார். இப்படம் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது.
அதனை தொடர்ந்து செல்வணி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துல்கர் சல்மான் "காந்தா" என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்தில் 'மிஸ்டர் பச்சன்' திரைப்பட புகழ் பாக்யஸ்ரீ , துல்கர் சல்மானுக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார். வேபாரர் பிலிம்ஸ் மற்றும் ஸ்பிரிட் மீடியா நிறுவனம் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் ராணா டகுபதி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படம் வருகிற செப்டம்பர் 12ந் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிளான "பனி மலரே" என்ற லிரிக்கல் பாடல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த பாடலை பிரதீப் குமார் மற்றும் பிரியங்கா என்பி இணைந்து பாடியுள்ளனர். பாடல் வரிகளை குட்டி ரேவதி எழுதியுள்ளார்.