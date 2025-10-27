உங்கள் துணை எப்படிப்பட்டவர்? - ராஷ்மிகா சொன்ன பதில்

உங்கள் துணை எப்படிப்பட்டவர்? - ராஷ்மிகா சொன்ன பதில்
x
தினத்தந்தி 27 Oct 2025 6:34 AM IST
t-max-icont-min-icon

“தி கேர்ள் பிரண்ட்” படம் நவம்பர் 7-ம் தேதி வெளியாகிறது.

சென்னை,

ராஷ்மிகா மந்தனா தற்போது “தி கேர்ள் பிரண்ட்” படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா நேற்று நடைபெற்றது.

இந்தப் படத்தின் கதை காதலில் ஒருவரின் "வகை"யைக் கண்டுபிடிப்பதைச் சுற்றியே உள்ளது. விழாவில் உங்கள் துணை எப்படிப்பட்டவர் என்று தொகுப்பாளர் ராஷ்மிகாவிடம் கேட்டபோது, அவர் சிரித்துக் கொண்டே, "உங்கள் எல்லோருக்கும் பதில் தெரியும்" என்று கூறினார்.

இந்த மாத தொடக்கத்தில் ஐதராபாத்தில் ராஷ்மிகாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் நிச்சயதார்த்தம் செய்து கொண்டதாக பரவலாகப் பேசப்படுகிறது, இருப்பினும் இருவரும் அதை அதிகாரபூர்வமாக உறுதிப்படுத்தவில்லை.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X