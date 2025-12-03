மிஸ் யுனிவர்ஸ் அழகி ரியா சிங்காவின் முதல் படம்...படப்பிடிப்பு துவக்கம்

Shoot begins for Satya-Ritesh Rana’s Jetlee
தினத்தந்தி 3 Dec 2025 7:49 PM IST
இந்தப் படத்தில் மிஸ் யுனிவர்ஸ் இந்தியா ரியா சிங்கா கதாநாயகியாக அறிமுகமாகிறார்.

சென்னை,

"மாத்து வடலாரா" மற்றும் "மாத்து வடலாரா 2" படங்களுக்கு பெயர் பெற்ற இயக்குனர் ரித்தேஷ் ராணா , நடிகர் சத்யா மற்றும் கிளாப் என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்துடன் மீண்டும் இணைந்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் மிஸ் யுனிவர்ஸ் இந்தியா ரியா சிங்கா கதாநாயகியாக அறிமுகமாகிறார். சத்யாவுக்கு ஜோடியாக நடிக்கிறார்.

மது வடலாரா படங்களில் நடித்த வெண்ணிலா கிஷோர் மற்றும் அஜய் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கிறார்கள். கால பைரவா இசையமைக்கிறார். இப்படத்திற்கு ஜெட்லி எனப்பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், ஜெட்லீ படக்குழு ஒரு புதிய வீடியோவைப் பகிர்ந்து, படப்பிடிப்பு தொடங்கிவிட்டதாக அறிவித்துள்ளது.

