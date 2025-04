சிவகார்த்திகேயனின் 'மதராஸி' பட ரிலீஸ் அப்டேட்

Thamizh Puthaandu Nalvaazhthukkal.Wishing everyone a Happy Tamil New Year ✨It's time to ignite the fire, again!Get ready for an announcement this evening at 5PM #Madharasi / #DilMadharasi #SK23@SriLakshmiMovie @Siva_Kartikeyan @ARMurugadoss @anirudhofficial…