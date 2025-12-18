'சிலர் எனக்கு டிக்கெட் பணத்தை கூட அனுப்பினர்'...நவீன் சந்திரா சொன்ன சுவாரசிய தகவல்

Some even sent me the money for the ticket... Naveen Chandra on the film Eleven
தினத்தந்தி 18 Dec 2025 3:15 AM IST (Updated: 18 Dec 2025 3:15 AM IST)
லெவன் படம் பற்றிய ஒரு சுவாரசியமான விஷயத்தை நவீன் சந்திரா பகிர்ந்து கொண்டார்.

சென்னை,

கன்னட நட்சத்திர நடிகர் கிச்சா சுதீப், தற்போது மார்க்கில் நடித்திருக்கிறார். விஜய் கார்த்திகேயா இயக்கும் இந்தப் படத்தில் நவீன் சந்திரா முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார். இப்படம் வருகிற 25 அன்று கிறிஸ்துமஸ் பரிசாக வெளியாக உள்ளது. இந்த சூழலில், படக்குழு புரமோஷன் பணிகளில் மும்முரமாக உள்ளது.

ஒரு நேர்காணலில், நவீன் சந்திரா, லெவன் படம் பற்றிய ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டார். ’லெவன்’ படம் அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் வெளியான பிறகு எதிர்பாராத ஒன்று நடந்ததாக அவர் கூறினார். லெவன் திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியான பிறகு மக்கள் தன் மீது மிகுந்த அன்பைக் காட்டியதாக நவீன் சந்திரா கூறினார்.

இந்த திரில்லரை திரையரங்குகளில் பார்க்க தவறியதற்கு சிலர் வருத்தம் தெரிவித்ததாகவும், சிலர் டிக்கெட் பணத்தை கூட தனக்கு அனுப்பியதாகவும் நவீன் சந்திரா கூறினார்.

லோகேஷ் அஜில்ஸ் இயக்கிய இந்தப் படத்தில் ரியா ஹரி, ஷஷாங்க், அபிராமி, திலீபன், ரித்விகா, ரவி வர்மா மற்றும் கிரிதி டமராஜு ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்தனர்.

