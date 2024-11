ஸ்ரீலீலா நடிக்கும் 'ராபின்ஹுட்': முதல் பாடலின் புரோமோ வெளியானது

LOVE FUSION SONG OF THE YEAR will be an instant chartbuster #Robinhood First Single #OneMoreTime promo out now!▶️ https://t.co/xdLUN4nQmtFull song out tomorrow at 5.04 PM.Sung by @gvprakash & @VidyaVox ️GRAND RELEASE WORLDWIDE ON DECEMBER 25th @actor_nithiin… pic.twitter.com/SBmnpZQKzI