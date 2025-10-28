'பௌஜி' படத்தில் இளம் பிரபாஸாக நடிக்கும் பிரபல நடிகரின் மகன்?
இந்தப் படத்தில் இமான்வி கதாநாயகியாக அறிமுகமாகிறார்.
சென்னை,
ஹனு ராகவபுடியின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படமான பௌஜியில் பிரபாஸின் இளம் கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் சுதீர் பாபுவின் மகன் தர்ஷன் நடிப்பதாக சமூக ஊடகங்களில் பரவி வருகின்றன.
இருப்பினும், இது குறித்து பௌஜி குழுவினரிடமிருந்தோ அல்லது சுதீர் பாபுவிடமிருந்தோ இன்னும் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை. இது உண்மையா என்பதை அறிய ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.
மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தில் இமான்வி கதாநாயகியாக அறிமுகமாகிறார். மிதுன் சக்ரவர்த்தி, ஜெயபிரதா, சைத்ரா ஜே ஆச்சார் மற்றும் பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர். படத்தின் வெளியீட்டு தேதி விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
