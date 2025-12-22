செலிபிரிட்டி கிரிக்கெட் லீக்: சென்னை அணியை வாங்கிய பிரபல தயாரிப்பாளர்

தினத்தந்தி 22 Dec 2025 2:17 PM IST (Updated: 22 Dec 2025 2:22 PM IST)
செலிபிரிட்டி கிரிக்கெட் லீக் தொடர் 2026 ஜனவரியில் தொடங்க உள்ளது.

செலிபிரிட்டி கிரிக்கெட் லீக்கில், சென்னை ரைனோஸ், மும்பை ஹீரோஸ், கர்நாடகா புல்டோசர்ஸ், தெலுங்கு வாரியர்ஸ், போஜ்புரி தபாங்ஸ், பெங்கால் டைகர்ஸ், கேரளா ஸ்டிரைக்கர்ஸ், பஞ்சாப் தி ஷெர் ஆகிய 8 அணிகள் பங்கேற்கின்றன.

திரை நட்சத்திரங்கள் பங்கேற்கும் கிரிக்கெட் போட்டி என்பதால், ஆண்டுதோறும் இதற்கான எதிர்பார்ப்பு, அதிகரித்து கொண்டு வருகிறது. சென்னை அணியின் கேப்டனாக ஆர்யா செயல்பட்டு வருகிறார். இதன் நிறுவனர் கங்கா பிரசாத்.

சென்னை அணியில் விஷ்ணு விஷால், ஜீவா, மிர்ச்சி சிவா, சாந்தனு, விக்ராந்த், பரத், பிரித்வி, அசோக் செல்வன், கலையரசன், ஆதவ் கண்ணதாசன், என்.ஜே. சத்யா, தாசரதி, ஷரவ் உட்பட பல முக்கிய நட்சத்திரங்கள் உள்ளனர்.

இந்நிலையில், சென்னை ரைனோஸ் என இருந்த அணியை தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் மற்றும் நடிகை ஸ்ரீபிரியா வாங்கியுள்ளனர். மேலும் சென்னை அணியின் பெயரை வேல்ஸ் சென்னை கிங்ஸ் என பெயர் மாற்றப்படுவதாக ஐசரி கணேஷ் அறிவித்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் கேப்டன் ஆர்யா உட்பட பல நட்சத்திர பட்டாளங்கள் கலந்து கொண்டனர்.

சென்னை அணியின் விளம்பர துாதுவராக நடிகை மீனா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சரத்குமார் அணியின் ஆலோசகராக இருக்கிறார்.இந்த அணியில் சிம்பு ஆடுகிறாரா என்பது குறித்து அறிவிப்பு இல்லை. செலிபிரிட்டி கிரிக்கெட் லீக் தொடர் 2026 ஜனவரியில் தொடங்க உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

