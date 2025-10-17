மாணவர்களின் கொடூர செயல்....பழிவாங்கும் ஆசிரியை - திரில்லர் படத்தை எதில் பார்க்கலாம்?

A teacher who takes revenge on her students...what is the reason? - Where can I watch the thriller movie?
x
தினத்தந்தி 17 Oct 2025 8:15 PM IST (Updated: 17 Oct 2025 8:15 PM IST)
t-max-icont-min-icon

பள்ளியில் சில மாணவர்களால் ஆசிரியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்படுகிறார்.

சென்னை,

கிரைம் திரில்லர், சஸ்பென்ஸ் படங்கள் பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்து வருகின்றன. இருப்பினும், இப்போது நாம் பேசும் படம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளியானது. அந்தப் படத்தின் பெயர் தி டீச்சர். 2022 இல் வெளியான இந்த மலையாள படம், பிற மொழிகளிலும் டப் செய்யப்பட்டது.

விவேக் இயக்கிய இந்த படத்தில் அமலா பால் முக்கிய வேடத்தில் நடித்தார். சுமார் ஒரு மணி நேரம் 55 நிமிடங்கள் நீளமுள்ள இந்தப் படம், திரில்லர் திரைப்பட ரசிகர்களை முழுவதும் மகிழ்விக்கும்.

இதில், தேவிகா என்ற ஆசிரியை வேடத்தில் அமலா பால் நடித்திருந்தார். இதற்கிடையில், பள்ளியில் நான்கு மாணவர்களால் அவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்படுகிறார். அவரது கர்ப்பம் உறுதி செய்யப்படுகிறது. தேவிகா தனக்கு நடந்ததை தனது கணவரிடம் கூறும்போது, இருவருக்கும் இடையே விரிசல் ஏற்படுகிறது. அந்த நேரத்தில், அவரது மாமியார் அவருக்கு ஆதரவாக நிற்கிறார். காவல்துறையின் உதவியின்றி அந்த நான்கு மாணவர்களையும் தேவிகா எப்படி பழிவாங்குகிறார் என்பதுதான் மீதிக் கதை.

இந்த படம் ஐஎம்டிபி-யில் 6.8 மதிப்பீட்டைப் பெற்றுள்ளது. இந்த படம் தற்போது தமிழ் , தெலுங்கு மற்றும் இந்தி மொழிகளில் நெட்பிளிக்ஸில் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்படுகிறது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X