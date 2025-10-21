ஓடிடியில் ஒரு உண்மை கிரைம் திரில்லர்...8.9 ரேட்டிங் பெற்ற படம்..எதில் பார்க்கலாம்?
சில நாட்களுக்கு முன்பு திரையரங்குகளில் வெளியான இந்தப் படம், சூப்பர் ஹிட்டானது.
சென்னை,
இந்த வாரமும் பல புதிய திரைப்படங்கள் மற்றும் வெப் தொடர்கள் ஸ்ட்ரீமிங்கிற்கு வந்துள்ளன. தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம் மற்றும் மலையாளத் திரைப்படங்களுடன், வெப் தொடர்களும் பல்வேறு ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகி இருக்கின்றன.
அந்த வரிசையில் ஒரு கிரைம் படமும் வந்துள்ளது. சில நாட்களுக்கு முன்பு திரையரங்குகளில் வெளியான இந்தப் படம், சூப்பர் ஹிட்டானது. சஸ்பென்ஸ் திருப்பங்களுடன் கூடிய இந்தப் படம் சில நிஜ சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது. இந்தப் படம் ஐஎம்டிபியில் 8.9/10 ரேட்டிங் பெற்றுள்ளது.
இந்தப் படம் கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாட்டின் எல்லையில் நடக்கிறது. ஹரிஷும் ரேவதியும் காதலிக்கிறார்கள். ஹரிஷ் ஒரு டாக்ஸி டிரைவராக வேலை செய்கிறார். ரேவதி ஒரு பணக்கார குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண். ஒரு நாள் இரவு, இருவரும் ஓடிப்போகத் திட்டமிடுகிறார்கள்.
இதற்கிடையில், ரேவதியைச் சந்திக்கப் புறப்பட்ட ஹரிஷ், ஒரு வழக்கில் கைது செய்யப்படுகிறார். மறுபுறம், வீட்டை விட்டு வெளியேறிய ரேவதியை குடும்ப உறுப்பினர்கள் தேடி வருகின்றனர். இதற்கிடையில், ஹரிஷ் போலீசாரிடமிருந்து தப்பி ஓடிவிடுகிறார். ஹரிஷ் ரேவதியைச் சந்தித்தாரா? இறுதியில் என்ன நடந்தது? என்பதை தெரிந்து கொள்ள நீங்கள் இந்த கிரைம் திரில்லரைப் பார்க்க வேண்டும்.
இந்த படத்தின் 'ஏழுமலே'(Elumale) . இந்தப் படம் தற்போது ஜீ5 -ல் ஸ்டிரீமிங் ஆகிறது. இப்படத்தின் ராணா, பிரியங்கா, ஜெகபதி பாபு, கிஷோர் மற்றும் பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.