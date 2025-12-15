ஓடிடிக்கு வந்திருக்கும் அதா சர்மாவின் திகில் படம்...எங்கு பார்க்கலாம்?

Adah Sharmas horror film has arrived on OTT... Where can you watch it?
தினத்தந்தி 15 Dec 2025 3:45 AM IST (Updated: 15 Dec 2025 3:45 AM IST)
இந்த படத்தில் அதா சர்மாவின் நடிப்பு பாராட்டப்பட்டது.

சென்னை,

பிரபல நடிகை அதா சர்மா. இவர் தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தியில் பல படங்களில் நடித்து அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளார். 2008 ஆம் ஆண்டு, 1920 என்ற படத்தில் நடித்து தனது நடிப்பால் பார்வையாளர்களை ஆச்சரியப்படுத்தினார். இதில், அவர் லிசா என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.

இந்தப் படத்தின் கதை, பாடல்கள், இசை மற்றும் கதாபாத்திரங்கள் பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்தன. இந்தப் படத்திற்கு நேர்மறையான பேச்சு இருந்தபோதிலும், எதிர்பார்த்தபடி பாக்ஸ் ஆபீஸில் அது ஈர்க்கப்படவில்லை. இப்போது இந்தப் படம் ஓடிடிக்கு வந்துள்ளது.

இதில் அதா சர்மா மற்றும் ரஜ்னீஷ் துகாஜ் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்தனர். இந்த படம் தற்போது ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் ஸ்டிரீமிங் ஆகிறது.

